Travolto da un carico in fabbrica: muore operaio padre di due figli

Stefano Del Barba aveva 55 anni e lavorava alla Bettoni Plastiche di Torbole Casaglia. Molto noto a Paderno Franciacorta dove viveva: in tanti ricordano il suo impegno come volontario in oratorio

A Torbole Casaglia l'infortunio mortale - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

L’imprevisto che può costare la vita può accadere purtroppo in qualunque momento. Anche quando si scarica un sacco dentro un cassone, come già fatto altre centinaia di volte. Stefano Del Barba, operaio di 55 anni di Paderno Franciacorta è morto ieri pomeriggio alla Bettoni Plastica di Torbole Casaglia travolto dal carico che stava scaricando e che lo ha investito e schiacciato contro una lamiera. I soccorsi sono stati tempestivi ma per il 55enne, padre di due figli, non c’è stato purtroppo nient