Borno, cede impalcatura: due operai cadono da tre metri d’altezza

La banchina su cui era stato montato un ponteggio che cede e due operai che cadono nel vuoto per circa tre metri. È quanto è accaduto oggi nel primo pomeriggio in un cantiere per la ristrutturazione di una casa a Borno.

I due operai, un 39enne e un 53enne, stavano lavorando a circa tre metri di altezza su un’impalcatura quando sono stati sbalzati dal cedimento della struttura metallica. Il 39enne si è ferito ad una caviglia, il collega 53enne ad un braccio. Il primo è stato trasferito in eliambulanza al Civile, il collega a Esine.