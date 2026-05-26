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Borno, cede impalcatura: due operai cadono da tre metri d’altezza

Il 39enne e il 53enne si trovavano nel cantiere per la ristrutturazione di una casa: uno dei due è stato trasportato in elicottero al Civile, ma fortunatamente non sarebbero gravi
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Il cantiere dove è avvenuto l'incidente
Il cantiere dove è avvenuto l'incidente

La banchina su cui era stato montato un ponteggio che cede e due operai che cadono nel vuoto per circa tre metri. È quanto è accaduto oggi nel primo pomeriggio in un cantiere per la ristrutturazione di una casa a Borno.

I due operai, un 39enne e un 53enne, stavano lavorando a circa tre metri di altezza su un’impalcatura quando sono stati sbalzati dal cedimento della struttura metallica. Il 39enne si è ferito ad una caviglia, il collega 53enne ad un braccio. Il primo è stato trasferito in eliambulanza al Civile, il collega a Esine.

Sul posto sono intervenuti per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica i tecnici dell'Ats e i carabinieri della Compagnia di Breno. Dalle prime informazioni sembra che fortunatamente le condizioni degli infortunati non siano gravi.

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