Infortunio a Carpenedolo, morto un uomo

Un operaio di 43 anni è morto questa mattina in un cantiere a Carpenedolo, poco prima delle 8.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, di origini albanesi, era al lavoro all’interno dell’azienda Ghirardi Marmi in via Santa Croce per conto di una ditta esterna. Stava riparando un tetto che era stato danneggiato durante una grandinata lo scorso anno quando è precipitato nel vuoto. Il 43enne è morto sul colpo.

Sul posto ci sono due pattuglie dei carabinieri di Desenzano e l’Asst del Garda.