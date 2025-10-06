Giornale di Brescia
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Infortuni sul lavoro, inaugurato l’autobus per sensibilizzare i cittadini

Antonio Borrelli
Sul mezzo pubblico ci sono le storie di chi ha perso la vita mentre lavorava. Il pullman circolerà in città per un anno
Un bus per la sicurezza sul lavoro
Brescia resta maglia nera sul fronte della sicurezza sul lavoro. Secondo i dati di Ats Brescia, negli ultimi 10 anni 109 persone sono morte mentre stavano facendo il loro lavoro. E anche se il dato degli infortuni è in costante miglioramento (si stima che saranno circa 400 entro la fine dell’anno in provincia) resta una piaga sociale.

L’iniziativa

A partire dalla necessità di sensibilizzare, Ats Brescia – in occasione della settimana europea della salute e della sicurezza sul lavoro (dal 20 al 25 ottobre) – ha voluto lanciare un messaggio di sensibilizzazione con un autobus di linea personalizzato.

Sul mezzo pubblico le storie di chi ha perso la vita mentre faceva il proprio lavoro: frasi e messaggi chiari e semplici con l’obiettivo di arrivare al maggior numero di persone. Inizialmente avrebbe dovuto circolare un mese, ma Brescia Mobilità ha colto l’iniziativa prorogandola fino a un anno.

Presenti

Questa mattina in piazzale Arnaldo la presentazione dell’autobus, alla presenza del direttore generale di Ats Brescia Claudio Sileo, della sindaca Laura Castelletti, del prefetto di Brescia Andrea Polichetti ed è della consigliera provinciale Nini Ferrari. Tutti hanno voluto sottolineare «l’unità di intenti delle istituzioni per affrontare il fenomeno e sensibilizzare il maggior numero di cittadini».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
infortuni sul lavoromorti sul lavoroincidentiautobusBrescia
