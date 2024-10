Infiltrazione in una galleria, chiusa la SpIV tra Tormini e Vobarno

Intervento in serata dei Vigili del fuoco in una galleria a Villanuova sul Clisi per un’infiltrazione, in seguito alla fuoriuscita di acqua dal fiume Chiese per il maltempo che si è abbattuto sulla provincia di Brescia nelle ultime ore.

Per agevolare le operazioni è stato chiuso il tratto della SpIV che va da Tormini a Vobarno, nello specifico dal chilometro 0 al chilometro 4.