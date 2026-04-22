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Infestazione di blatte, chiuso un supermercato a Gussago

Paolo Bertoli
A imporlo il Nas dei carabinieri. Per la struttura di viale Italia serrande abbassate temporaneamente e disinfestazione in corso
Il supermercato di Gussago chiuso per l'infestazione - © www.giornaledibrescia.it
Il supermercato di Gussago chiuso per l'infestazione - © www.giornaledibrescia.it
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I carabinieri del Nas di Brescia hanno imposto la chiusura e la disinfestazione del supermercato Conad di viale Italia a Gussago. Durante una ispezione nella struttura infatti i militari dell’Arma hanno rilevato una infestazione di blatte.

La direzione del supermercato deve ora procedere alla disinfestazione di tutti gli ambienti e di tutte le attrezzature e poi sarà un controllo, di Ats oppure degli stessi Nas, a certificare se il problema è stato risolto e se è possibile la riapertura.

La chiusura risale alla fine della scorsa settimana e i lavori nel capannone di viale Italia sono ancora in corso.

Conad Centronord ha fatto sapere che «quando è stata rilevata la criticità da parte dei carabinieri si è subito intervenuti per risolverla e la chiusura è stata anche l'occasione per una serie di manutenzioni straordinarie. Noi siamo pronti e abbiamo programmato la riapertura per venerdì 24, siamo in attesa del vialibera della autorità competenti». 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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