Incornato da un toro: 63enne di Marcheno in pericolo di vita

È ricoverato in rianimazione ed è in pericolo di vita il 63enne di Marcheno che ieri sera, attorno alle 21, è stato incornato da uno dei suoi tori. In un primo momento le condizioni dell’uomo non erano parse così disperate, sono peggiorate in un secondo momento.
Il fatto
Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri di Gardone, l’uomo – che si occupa dell’allevamento come hobby, come primo lavoro fa l’autista – sarebbe stato ferito dal toro all’interno del recinto, un pascolo libero situato proprio nel comune della Valtrompia. Sul posto è atterrato l’elisoccorso che ha trasportato il 63enne al Civile a Brescia. Un episodio che ricorda quanto successo circa un mese fa a Bedizzole, dove un allevatore di 74 anni era stato ucciso da uno dei suoi due tori.