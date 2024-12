Incidenti sugli sci, nel Bresciano sono oltre 30 al giorno

Botteri (direttore Aat 118): «Rispetto al pre-Covid sono quasi raddoppiati». Gran pienone sulle piste

Un intervento sulle piste da sci - © www.giornaledibrescia.it

I più rimediano traumi agli arti inferiori, ma c’è anche chi si fa male a una spalla, alle mani o, nei casi più gravi, riporta un trauma cranico. Ogni giorno, sulle piste bresciane (che in questo periodo di festa sono particolarmente affollate), si verificano oltre trenta incidenti con gli sci. E in cinque o sei casi - per la gravità degli episodi o per il fatto che si siano verificati in zone impervie - si rende necessario l’intervento dell’eliambulanza. A riferirlo è Marco Botteri, direttore d