Incidenti in moto, un pomeriggio da paura sulle strade della provincia di Brescia

Giornata difficile oggi sulle strade del Bresciano a causa dei molti incidenti che sono avvenuti con protagoniste le moto. Complice l’avvio della bella stagione, sono stati infatti migliaia i centauri che dopo i mesi invernali sono tornati a calcare l’asfalto delle nostre valli e dei laghi.

La prima diretta conseguenza, come detto, sono stati i molti incidenti, di cui tanti fortunatamente non gravi, ma che hanno messo a dura prova la macchina del soccorso e della Polizia Stradale e la viabilità.

L’incidente più grave è avvenuto in località Rosaghe nel comune di Casto. Si tratta della strada tutta curve che porta in direzione di Lodrino verso Briale e Famea. Proprio qui oggi, poco dopo le 14, si è verificato lo scontro tra due motociclette. Un urto fortissimo che ha visto a terra i conducenti e un passeggero. Sul posto con i sanitari del 118 è intervenuta anche l’eliambulanza che ha trasportato uno dei feriti più gravi in città. Alla fine due feriti sono stati ricoverati al Civile e uno alla Poliambulanza.

Nel susseguirsi di cadute e schianti tra veicoli dove la peggio l’hanno avuta ovviamente i motociclisti, si registra una caduta anche a Vallio Terme: sono rimasti leggermente feriti due ragazzi di 18 e 24 anni. Anche in questo caso si è trattato di una caduta in un tratto di strada particolarmente frequentato e battuto nel fine settimana. Per le operazioni di soccorso il traffico ha subito dei rallentamenti con dei brevi incolonnamenti.

Un’altra caduta da moto è avvenuta a Desenzano del Garda nella zona di San Martino della Battaglia in via Unità d’Italia. Fortunatamente non è servito il ricovero del 52enne disarcionato dalla due ruote.

Poi è seguito un altro episodio che ha coinvolto un 16enne a Palazzolo in via Diaz, quindi una caduta avvenuta a Lavenone che ha visto a terra due ragazzi di 16 e di 17 anni. Verso le 19, infine, la caduta in moto di un 17enne a Roè Volciano in via Giovan Battista Inga, intervento conclusosi con un codice giallo.