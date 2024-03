Incidente sulla strada: scontro tra moto a Casto

Un grave incidente tra moto è avvenuto a Casto nel primo pomeriggio. Al momento, in località Rosaghe, sono giunti i mezzi di soccorso: oltre due ambulanze, anche l’elisoccorso da Bergamo e una squadra di Vigili del fuoco. Tre le persone rimaste coinvolte, delle quali due sarebbero in gravi condizioni.

I soccorsi - © www.giornaledibrescia.it

Per la gestione della strada e per i rilievi sono impegnate le pattuglie della Polizia stradale di Brescia e Desenzano. Al momento non è ancora possibile fornire indicazioni circa la dinamica ma dovrebbe trattarsi di un frontale.