Incidente tra tre auto a Capriolo: quattro persone ferite

Tre auto coinvolte e quattro persone ferite: è questo il bilancio dell'incidente che è avvenuto questa sera a Capriolo, all'altezza dell'incrocio tra via Faletti e viale degli Abruzzi. Fortunatamente nessuna delle persone sarebbe in pericolo di vita, anche se è stato necessario l'intervento dell'automedica e di alcune ambulanze per trasportare in ospedale i feriti.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Palazzolo e i carabinieri di Capriolo che si occuperanno di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro. L'incidente è avvenuto in una delle zone più pericolose del paese franciacortino, per l'esattezza tra la rotonda di Ostilio Mobili e il curvone della strada provinciale 469. Curvone che negli anni è stato teatro di diversi incidenti mortali.