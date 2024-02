Incidente tra Lavenone e Idro: bloccata per oltre due ore la 237 del Caffaro

Incidente nella notte, poco dopo le 4, all’altezza della curva che per chi arriva dal Trentino immette sul ponte che attraversa l’alveo dell’Abbioccolo, lungo la 237 del Caffaro in territorio di Lavenone, fra un’Audi sulla quale viaggiavano due persone in direzione di Idro ed un camion che scendeva dalla parte opposta.

Due i feriti: una donna di 34 anni ed un uomo di 34, che viaggiavano entrambi sull’Audi. Sul posto per soccorrerli sono intervenuti i volontari di Pronto emergenza da Odolo ed un’autolettiga da Vestone, oltre che l’equipaggio dell’auto infermierizzata: un ricovero è avvenuto in codice giallo al Civile di Brescia, l’altro in Poliambulanza.

Da Salò sono saliti i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza i due mezzi coinvolti nell’incidente. Rilievi da parte di una pattuglia di carabinieri. Sul posto che una squadra del Servizio manutenzione strade della Provincia.

Una gran botta, frontale per l’Audi che ha subito danni importanti, nello spigolo sinistro anteriore per il camion che comunque non era in grado di proseguire la marcia. Ci sono volute più di due ore per ripristinare la viabilità, che nel frattempo è rimasta completamente bloccata, senza alternativa alcuna, col formarsi di lunghe code, soprattutto di mezzi pesanti, in entrambi i sensi di marcia. La 237 del Caffaro, infatti, è stata riaperta solo alle 6.35.