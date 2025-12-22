Giornale di Brescia
Incidente sul raccordo A35 tra Flero e Poncarale: l’auto si ribalta

Domenica sera tamponamento tra una vettura e un furgone: tre feriti lievi
L'auto ribaltata in A35 - Foto sala stampa Vvf
L'auto ribaltata in A35 - Foto sala stampa Vvf
Incidente stradale domenica sera sul raccordo dell’A35 tra i comuni di Flero e Poncarale, dove un’autovettura e un furgone sono rimasti coinvolti in un tamponamento.

A seguito dell’impatto, la Sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia ha inviato sul posto una squadra per la messa in sicurezza dei mezzi. Una delle autovetture coinvolte si è ribaltata, finendo nella corsia di sorpasso.

L'intervento dei Vigili del fuoco in A35 - Sala stamap Vvf
L'intervento dei Vigili del fuoco in A35 - Sala stamap Vvf

Tre i conducenti rimasti feriti, tutti in maniera lieve. Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze del 118 per le cure del caso e una pattuglia della Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
incidente stradaleFlero
