Incidente sulla Ss42 tra Sonico e Malonno, 58enne muore dopo un mese

È morto a un mese esatto dal grave incidente stradale, avvenuto l’otto giugno scorso lungo la statale 42, tra i territori di Sonico e Malonno. Il cuore di Giandomenico Disetti, 58 anni, immobiliarista molto conosciuto in media e in alta Vallecamonica, ha cessato di battere nel pomeriggio di ieri, dopo settimane passate tra la vita e la morte.
Chi era
Nato il 6 novembre 1967, Disetti era originario di Losine ma era residente in paese a Cerveno; era rimasto coinvolto nello scontro tra la sua Audi Q5 e una Fiat Punto. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’incidente sarebbe avvenuto durante una manovra di sorpasso: un veicolo aveva già iniziato a superare l’auto che lo precedeva, quando anche l’altro mezzo si sarebbe spostato, rendendo inevitabile l’impatto. La collisione era risultata molto violenta. Dopo l’urto, le due vetture erano finite in una carambola, riportando danni ingenti.
L’auto guidata da Disetti avrebbe urtato anche un paracarro, prima di rimbalzare sulla strada. Ad avere la peggio era stato proprio il cinquantottenne, trasportato agli Spedali Civili di Brescia in gravissime condizioni e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il quadro clinico, inizialmente già molto serio, si era però aggravato col trascorrere delle ore e nelle settimane successive. Dopo il trasferimento all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Disetti è purtroppo spirato nelle scorse ore.
Il cordoglio
L’altro automobilista coinvolto nel sinistro aveva invece riportato ferite più lievi ed era stato trasferito all’ospedale di Sondalo. Giandomenico Disetti lavorava nel settore immobiliare da quarant’anni ed era titolare dell’omonimo studio di via Porro, in pieno centro a Edolo. Quel tratto di Statale 42 lo percorreva quotidianamente per raggiungere il suo ufficio, affacciato sulla piazza centrale del paese dell’alta Vallecamonica.
La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa tra Cerveno, Losine ed Edolo, dove era parecchio conosciuto, suscitando profondo cordoglio e rincrescimento. L’uomo lascia la moglie Sonia e i giovani figli Elisa e Gabriele. Sono in molti, ora, a ricordarlo come una persona onesta, in gamba e positiva, con un suo stile inconfondibile e molto apprezzato nel suo lavoro. La salma di Disetti e ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria, che potrebbe disporre l’autopsia, per questo la data dei funerali non è ancora stata fissata.