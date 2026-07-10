Incidente sulla Ss42 tra Sonico e Malonno, 58enne muore dopo un mese

La vittima è Giandomenico Disetti, immobiliarista molto conosciuto in media e in alta Vallecamonica. Lo schianto era avvenuto l’8 giugno scorso

Giuliana Mossoni 10 luglio 2026 2 ' di lettura

Il luogo dell'incidente e la vittima, Giandomenico Disetti Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti incidente stradaleincidente mortaleSs42SonicoMalonno Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...