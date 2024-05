Incidente stradale nel Cremonese, la vittima è una 59enne di Verolanuova

Un tragico schianto che ha messo fine alla vita di Agnese Brunelli, 59enne di Verolanuova, sposata e mamma di tre figli. È quello che è avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla Strada provinciale Quinzanese, all’altezza del Comune di Bordolano, nel territorio della provincia di Cremona.

Erano da poco passate le 17 quando la Opel condotta dalla bresciana che stava procedendo in direzione Cremona, per cause ancora in corso di accertamento, è finita contro un’autocisterna che era diretta verso Brescia. L’impatto è stato violentissimo: per la donna non c’è stato nulla da fare. Illeso il conducente del mezzo pesante.

Per i soccorsi sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cremona insieme al personale del 118. Complesse le operazioni per estrarre la donna dall’abitacolo. Intervenuti anche l’automedica del 118 di Brescia e l’ambulanza della Croce Verde di Orzinuovi. Spetterà alla Polizia stradale di Pizzighettone, coordinata dal comandante Ettore Guidone, ricostruire la dinamica e soprattutto le cause che hanno portato alla collisione.

Sulla Provinciale il traffico è rimasto completamente bloccato in entrambe le direzioni all’altezza del ponte sull’Oglio, in direzione Quinzano. La circolazione è tornata normale solo dopo parecchie ore, quando la strada è stata sgomberata dai mezzi incidentati.

Agnese Brunelli era nata a Manerbio nel settembre del 1964: casalinga, viveva a Verolanuova con il marito, operaio in un’azienda del paese. La coppia ha tre figli: due maschi e una femmina.

Incredula e sconcertata la comunità di Verolanuova che appresa la notizia dai social network ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa della donna.