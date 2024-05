Incidente stradale nel Cremonese: muore una bresciana

Tragico incidente nel pomeriggio poco dopo le 17 sulla provinciale Quinzanese, nel comune di Bordolano, nel Cremonese. Nello scontro tra un camion e un’auto ha perso la vita la conducente della vettura, Agnese Brunelli, 55 anni, di Verolanuova, che stava procedendo in direzione di Cremona.

I soccorsi

Per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco di Cremona insieme al personale del 118. Complesse le operazioni per estrarre la donna dall’abitacolo. Intervenuti anche l’automedica del 118 di Brescia e l’ambulanza della Croce Verde di Orzinuovi, tuttavia per la 55enne bresciana non c’è stato niente da fare.