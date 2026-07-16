Incidente stradale a Rovato: grave un motociclista

Stando alle prime ricostruzioni oltre alla moto sono rimasti coinvolti un'auto e un furgone. L’uomo alla guida della due ruote in ospedale con l'elisoccorso in codice rosso

Simone Bracchi Giornalista 16 luglio 2026 1 ' di lettura

Fotogallery 4 foto L'incidente a Rovato Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti incidente stradaleRovato Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...