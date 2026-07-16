Incidente stradale a Rovato: grave un motociclista

Grave incidente questo pomeriggio attorno alle 18 a Rovato, in via San Giorgio, dove un motociclista di 58 anni è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l'elisoccorso in codice rosso. Stando alle prime ricostruzioni nell'incidente, oltre alla moto, sono rimasti coinvolti un'auto e un furgone. L’impatto è stato molto violento.
Sul posto per ricostruire la dinamica gli agenti della Polizia stradale, mentre la Polizia locale ha chiuso via San Giorgio per garantire i soccorsi e i rilievi. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Chiari.
La dinamica
Stando alle prime ricostruzioni e alle parole dei testimoni, a invadere la corsia opposta sarebbe stato il conducente dell'auto, un anziano di 79 anni che probabilmente ha accusato un malore al volante mentre procedeva in direzione del centro. L'uomo alla guida del furgone di un'azienda di costruzioni si è accorto dello sbandamento ed è uscito di strada, finendo nel campo, senza però riuscire a evitare lo scontro.
Il motociclista, invece, che procedeva nella stessa direzione del furgone – ossia verso Rovato sud – non è riuscito a evitare l'auto. Gli agenti della Stradale di Iseo hanno terminato i rilievi e ora i carroattrezzi stanno rimuovendo i veicoli. Poi la Sp16 verrà riaperta.