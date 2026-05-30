Tragico incidente a San Felice del Benaco: muore un motociclista

Ennesimo tragico incidente sulle strade della nostra provincia. Attorno alle 10 di questa mattina, in via delle Balze a San Felice del Benaco, un uomo è morto nell’incidente in cui è rimasto coinvolto. Secondo le prime informazioni raccolte dai Carabinieri la moto si è scontrata con una auto e per l’uomo in sella non c’è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.