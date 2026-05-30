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Tragico incidente a San Felice del Benaco: muore un motociclista

Lo schianto è avvenuto in via delle Balze: la moto è finita contro un’automobile e per l’uomo non c’è stato nulla da fare
Paolo Bertoli, Alice Scalfi
L'incidente a San Felice del Benaco - © www.giornaledibrescia.it
L'incidente a San Felice del Benaco - © www.giornaledibrescia.it

Ennesimo tragico incidente sulle strade della nostra provincia. Attorno alle 10 di questa mattina, in via delle Balze a San Felice del Benaco, un uomo è morto nell’incidente in cui è rimasto coinvolto. Secondo le prime informazioni raccolte dai Carabinieri la moto si è scontrata con una auto e per l’uomo in sella non c’è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

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incidente mortalemorto in motoSan Felice del Benaco
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