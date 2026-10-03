Tragico incidente nella notte a Edolo: morto un motociclista

L’uomo, residente in paese, ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva via Porro: l’impatto è stato violentissimo, è deceduto sul colpo

Paolo Bertoli Giornalista 03 ottobre 2026

L'incidente mortale a Edolo Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti incidente mortaleincidente motoEdolo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...