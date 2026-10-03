Tragico schianto nella notte a Edolo dove un uomo di 50 anni, residente proprio in paese, è morto in seguito alle conseguenze dell’incidente in cui è stato coinvolto. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri del Radiomobile di Breno l’uomo era in sella alla sua moto e stava percorrendo via Porro quando, per cause ancora da stabilire, ha perso il controllo. Il violentissimo impatto non gli ha lasciato scampo, è morto sul colpo.
Tragico incidente nella notte a Edolo: morto un motociclista
L’uomo, residente in paese, ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva via Porro: l’impatto è stato violentissimo, è deceduto sul colpo
L'incidente mortale a Edolo
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Argomentiincidente mortaleincidente motoEdolo
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
Le notizie della sera
Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.
Canale WhatsApp GDB
Breaking news in tempo realeSeguici