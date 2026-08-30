Esce di strada con l'auto, ragazza di Asola muore dopo l’incidente a Goito
Aurora Cigala, 24 anni, è deceduta stamattina al Civile di Brescia. La giovane, alla guida di una Fiat Punto, è uscita di strada intorno all'una lungo strada Levata
L'ospedale Civile di Brescia, dove la ragazza è morta
Una ragazza di 24 anni, Aurora Cigala, residente ad Asola, è morta nelle prime ore di oggi all’ospedale Civile di Brescia per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto nella notte a Goito, nel Mantovano. La giovane, alla guida di una Fiat Punto, è uscita di strada intorno all’una lungo strada Levata, la provinciale che collega Goito a Gazoldo degli Ippoliti.
Soccorsa dal personale medico del Soccorso Azzurro, è stata trasportata in condizioni gravissime con l'elisoccorso a Brescia, dove è poi deceduta. I rilievi sono affidati ai carabinieri di Gazoldo degli Ippoliti. Non sembrano coinvolte altre vetture.