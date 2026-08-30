Esce di strada con l'auto, ragazza di Asola muore dopo l’incidente a Goito

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Aurora Cigala, 24 anni, è deceduta stamattina al Civile di Brescia. La giovane, alla guida di una Fiat Punto, è uscita di strada intorno all'una lungo strada Levata

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali