Incidente mortale in A4: 9 chilometri di coda tra Bolgare e Palazzolo
Lunghe code – oltre 9 chilometri – sull’autostrada A4 tra Bolgare e Palazzolo sull’Oglio, in direzione Milano, a causa di un incidente mortale avvenuto questa mattina attorno alle otto e mezza.
Nello scontro tra due mezzi pesanti – un tamponamento secondo quanto emerge dalle prime informazioni – avrebbe perso la vita un uomo. Sul posto i soccorso i e la Polizia Stradale, con le auto che stanno percorrendo il tratto sull’unica corsia lasciata aperta.
Altro scontro
E attorno alle dieci un altro incidente, fortunatamente con lievi conseguenze per la persona coinvolta, si è verificato tra Palazzolo e Ponte Oglio, causando ulteriori disagi alla circolazione.
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