Incidente mortale a Niardo, lunedì i funerali di Daniel Caratti

Saranno celebrati lunedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Cedegolo i funerali di Daniel Caratti, il 27enne camuno morto nel tragico incidente avvenuto ieri sera a Niardo. Il giovane, che era seduto sul sedile posteriore dell'auto, è morto sul colpo: per lui non c'è stato nulla da fare.

Il veicolo – guidato dall'amico di 26 anni di Sellero che è stato arrestato per omicidio stradale (guidava sotto l'effetto di droga) e resistenza a pubblico ufficiale per aver aggredito i carabinieri – dopo essere uscito di strada è andato a sbattere a tutta velocità proprio con la parte posteriore contro un palo di cemento.

I feriti

Dietro insieme alla vittima c’era un amico di 42 anni di Capo di Ponte: rimasto incastrato tra le lamiere è stato liberato dai Vigili del fuoco. È ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Meno grave invece la 17enne che viaggiava sul sedile accanto al conducente. La salma di Daniele si trova alla Casa funeraria Linea verde in via 1° Maggio a Sellero.

La veglia di preghiera si terrà domani, domenica, alle 17. In tanti si stringeranno attorno ai genitori e alla sorella, che ieri sera sono giunti sul posto del tragico incidente: un momento straziante per i familiari della giovane vittima.