Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValcamonica

Incidente mortale a Niardo, lunedì i funerali di Daniel Caratti

Simone Bracchi
L’ultimo saluto al 27enne, vittima dello schianto in auto di venerdì sera, sarà celebrato nella parrocchiale di Cedegolo. Resta in gravi condizioni ricoverato in ospedale il 42enne che viaggiava sui sedili posteriori, meno grave la 17enne seduta accanto al conducente
Loading video...
Schianto a Niardo, muore 27enne
AA

Saranno celebrati lunedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Cedegolo i funerali di Daniel Caratti, il 27enne camuno morto nel tragico incidente avvenuto ieri sera a Niardo. Il giovane, che era seduto sul sedile posteriore dell'auto, è morto sul colpo: per lui non c'è stato nulla da fare.

Il veicolo – guidato dall'amico di 26 anni di Sellero che è stato arrestato per omicidio stradale (guidava sotto l'effetto di droga) e resistenza a pubblico ufficiale per aver aggredito i carabinieri – dopo essere uscito di strada è andato a sbattere a tutta velocità proprio con la parte posteriore contro un palo di cemento.

I feriti

Dietro insieme alla vittima c’era un amico di 42 anni di Capo di Ponte: rimasto incastrato tra le lamiere è stato liberato dai Vigili del fuoco. È ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Meno grave invece la 17enne che viaggiava sul sedile accanto al conducente. La salma di Daniele si trova alla Casa funeraria Linea verde in via 1° Maggio a Sellero.

La veglia di preghiera si terrà domani, domenica, alle 17. In tanti si stringeranno attorno ai genitori e alla sorella, che ieri sera sono giunti sul posto del tragico incidente: un momento straziante per i familiari della giovane vittima.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
incidenti stradaliDaniele CarattifuneraliNiardoCedegolo
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario