Incidente mortale a Niardo, arrestato il 26enne alla guida dell’auto
- Niardo, l'auto sulla quale viaggiava come passeggero la vittima Daniele Caratti
- Niardo, l'auto sulla quale viaggiava come passeggero la vittima Daniele Caratti
- Niardo, l'auto sulla quale viaggiava come passeggero la vittima Daniele Caratti
- Niardo, l'auto sulla quale viaggiava come passeggero la vittima Daniele Caratti
È stato arrestato con l’accusa omicidio stradale, il ventiseienne della Valcamonica che era alla guida dell’auto su cui nella serata di ieri a Nardo, è morto Daniele Caratti, 27 anni.
Il conducente è risultato positivo al test della droga ed è stato arrestato e portato in carcere. L’auto che guidava è finita contro il muro di una casa e per la vittima non c’è stato nulla da fare.
La reazione
Il ventiseienne arrestato al momento dell’arrivo dei carabinieri ha dato in escandescenza e i militari sono stati costretti a bloccarlo utilizzando spray urticante. A bordo oltre al conducente e la vittima c’era anche un 17enne e un altro 27enne.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.