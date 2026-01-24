Giornale di Brescia
Incidente mortale a Niardo, arrestato il 26enne alla guida dell’auto

Andrea Cittadini
Il ragazzo – risultato positivo al test della droga – è accusato di omicidio stradale. Nello schianto di ieri ha perso la vita il 27enne Daniele Caratti
  • Niardo, l'auto sulla quale viaggiava come passeggero la vittima Daniele Caratti
È stato arrestato con l’accusa omicidio stradale, il ventiseienne della Valcamonica che era alla guida dell’auto su cui nella serata di ieri a Nardo, è morto Daniele Caratti, 27 anni.

Il conducente è risultato positivo al test della droga ed è stato arrestato e portato in carcere. L’auto che guidava è finita contro il muro di una casa e per la vittima non c’è stato nulla da fare.

La reazione

Il ventiseienne arrestato al momento dell’arrivo dei carabinieri ha dato in escandescenza e i militari sono stati costretti a bloccarlo utilizzando spray urticante. A bordo oltre al conducente e la vittima c’era anche un 17enne e un altro 27enne.

Argomenti
Daniele Carattiincidente mortaleomicidio stradaleincidenti stradaliNiardo
