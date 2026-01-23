Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValcamonica

Tragico incidente a Niardo, 27enne perde la vita a due passi da casa

Roberto Manieri
La vittima viaggiava come passeggero sulla vettura che, attorno alle 20, è andata a sbattere contro lo spigolo di una casa in via Brendibusio. Feriti i tre amici che erano con lui
L'auto dopo il tragico schianto - © www.giornaledibrescia.it
L'auto dopo il tragico schianto - © www.giornaledibrescia.it
AA

Uno schianto spaventoso, terribile, con l’auto che finisce contro lo spigolo di una casa lungo una strada buia e resa viscida dal nevischio. Un impatto violentissimo, che lascia sulla strada un’altra giovane vittima.

È drammatico il bilancio dell’incidente verificatosi venerdì, intorno alle 20, nel Comune di Niardo. A perdere la vita un 27enne residente a Cedegolo. Il giovane viaggiava come passeggero su una vettura in compagnia di tre amici, rimasti feriti lievemente.

La dinamica

Stando alle prime ricostruzioni l’auto stava viaggiando lungo via Brendibusio, a Niardo, mentre un misto di pioggia e nevischio cadeva sull’asfalto. Per cause ancora in corso di accertamento, la vettura è finita contro lo spigolo di una casa, proprio all’altezza di una centralina elettrica.

L’impatto è stato devastante: subito le condizioni del ventisettenne (che abitava poco distante dal luogo dell’impatto)sono parse gravissime. Sul posto sono rapidamente giunte le forze dell’ordine (carabinieri e agenti della Polizia Stradale unitamente all’ambulanza, ai sanitari del 118 e ai Vigili del fuoco), che hanno trovato il 27enne già in crisi respiratoria.

I soccorsi

Immediatamente sono iniziate le manovre per provare a rianimare la vittima ma, nonostante il prodigarsi degli operatori, il cuore del ragazzo ha cessato di battere. Nel frattempo, attirati dal rumore dello schianto, in molti si erano avvicinati a luogo dell’incidente, rimanendo sgomenti di fronte ad un epilogo così tragico.

Fortunatamente i tre ragazzi che viaggiavano con la vittima hanno riportato ferite lievi e, anche se hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari, non sono in pericolo di vita. Durante i soccorsi pare ci siano stati momenti di tensione, poi rientrati, con alcuni giovani accorsi sul posto che avrebbero aggredito i carabinieri intervenuti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
incidente mortaleNiardo
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario