Tragico incidente a Niardo, 27enne perde la vita a due passi da casa

Uno schianto spaventoso, terribile, con l’auto che finisce contro lo spigolo di una casa lungo una strada buia e resa viscida dal nevischio. Un impatto violentissimo, che lascia sulla strada un’altra giovane vittima.

È drammatico il bilancio dell’incidente verificatosi venerdì, intorno alle 20, nel Comune di Niardo. A perdere la vita un 27enne residente a Cedegolo. Il giovane viaggiava come passeggero su una vettura in compagnia di tre amici, rimasti feriti lievemente.

La dinamica

Stando alle prime ricostruzioni l’auto stava viaggiando lungo via Brendibusio, a Niardo, mentre un misto di pioggia e nevischio cadeva sull’asfalto. Per cause ancora in corso di accertamento, la vettura è finita contro lo spigolo di una casa, proprio all’altezza di una centralina elettrica.

L’impatto è stato devastante: subito le condizioni del ventisettenne (che abitava poco distante dal luogo dell’impatto) sono parse gravissime. Sul posto sono rapidamente giunte le forze dell’ordine (carabinieri e agenti della Polizia Stradale unitamente all’ambulanza, ai sanitari del 118 e ai Vigili del fuoco), che hanno trovato il 27enne già in crisi respiratoria.

I soccorsi

Immediatamente sono iniziate le manovre per provare a rianimare la vittima ma, nonostante il prodigarsi degli operatori, il cuore del ragazzo ha cessato di battere. Nel frattempo, attirati dal rumore dello schianto, in molti si erano avvicinati a luogo dell’incidente, rimanendo sgomenti di fronte ad un epilogo così tragico.

Fortunatamente i tre ragazzi che viaggiavano con la vittima hanno riportato ferite lievi e, anche se hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari, non sono in pericolo di vita. Durante i soccorsi pare ci siano stati momenti di tensione, poi rientrati, con alcuni giovani accorsi sul posto che avrebbero aggredito i carabinieri intervenuti.