Tragedia a Montichiari: incidente tra auto e camion, morta una donna

Incidente mortale a Montichiari, sulla Ss 236 Goitese. A perdere la vita è stata la 40enne Adriana Ionela Vina, in seguito allo schianto frontale tra la sua auto, una Fiat Punto bianca, e un mezzo pesante, una bisarca vuota guidata da una ragazzo di 19 anni, che non avrebbe riportato ferite gravi.

Ancora da chiarire la dinamica dello scontro, avvenuto all’altezza del Centro Fiera. Per la vittima, che viaggiava in direzione Mantova nel senso opposto all’altro veicolo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre a un’ambulanza e un’automedica, la Polizia Stradale di Brescia e i Vigili del fuoco di Mantova.