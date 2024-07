Frontale tra auto e camion a Montichiari, morto un uomo

Un uomo di 86 anni è morto questa mattina in un incidente sulla Sp 567 a Montichiari, sul confine con Castiglione delle Stiviere. La vittima, Luigi Murelli, abitava in provincia di Cremona.

Lo scontro con un mezzo pesante è avvenuto verso le 10.40. Secondo quanto ricostruito dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, l’auto su cui viaggiava l’86enne è finita in un fosso a causa dell’impatto: l’uomo è morto sul colpo. Anche il camion è uscito di strada.

Il conducente del camion è ferito ma non è grave ed è stato portato all’ospedale di Montichiari.

Le ripercussioni sul traffico sono state inevitabili: per diverse ore i mezzi che viaggiano sulla tratta Asola-Carpenedolo sono rimasti fermi, mentre chi arrivava da Lonato ha dovuto lo svincolo per il centro di Montichiari coordinato dai Carabinieri.

Murelli, ex professore in una scuola per Geometri a Cremona e una volta andato in pensione agricoltore nella sua cascina in campagna, è stato vicesindaco di Casteldidone durante la Giunta guidata da Sandro Dosso, eletto sindaco nel 1995. Un’altra tragedia per la famiglia Murelli: la moglie dell’anziano è morta una ventina di anni fa sempre in un incidente stradale.

Sul posto per i rilievi la Polizia locale di Montichiari e i Vigili del fuoco di Mantova.