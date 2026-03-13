Fuga di ammoniaca in un’azienda chimica di Erbusco: 5 operai coinvolti

Incidente lavorativo in un’azienda di Erbusco specializzata nell’elaborazione di materie plastiche. Poco dopo le 7 del mattino, all’interno dello stabilimento si sarebbe verificata per causa accidentali una fuga di ammoniaca, anche se il condizionale in questa fase resta assolutamente d’obbligo. Sul posto la centrale dell’Areu ha fatto convergere cinque ambulanze, tre automediche e l’elisoccorso. Squadre dei Vigili del Fuoco stanno sopraggiungendo dal capoluogo e da Palazzolo per verificare le entità del danno.

Al momento non è esattamente certo che cosa sia accaduto: pare che cinque operai possano essere stati coinvolti in quella che sembrerebbe un’intossicazione da fumi. Tuttavia in questo momento, essendo scattato il piano di sicurezza previsto in questi casi, all’interno dell’azienda standìno operando i tecnici dell’Ats. La situazione è in evoluzione e pare che tutto sia ad ora sotto controllo. Sul posto anche i carabinieri della Stazione di Erbusco e della Compagnia di Chiari.