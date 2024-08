Incidente in serata a Castegnato: grave un motociclista 35enne

Grave incidente in serata a Castegnato. In uno scontro tra un’auto e una moto ad avere la peggio è stato il motociclista, 35 anni, trasportato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Anna.

Lo scontro è avvenuto lungo via Padana superiore. Sul posto, oltre a un’ambulanza e due automediche, sono intervenuti i carabinieri di Chiari e i Vigili del fuoco di Brescia.