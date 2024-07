Scontro con un’auto a 180 km all’ora: motociclista sbalzato per 100 metri

Ha centrato l’auto ai 180 chilometri orari, poi ha fatto un volo di oltre cento metri rispetto al punto dell’impatto. Ma è vivo – miracolato, aggiunge chi era sul posto.

Il soggetto è il motociclista rimasto coinvolto in un incidente frontale oggi pomeriggio a Castegnato, in via Padana Superiore. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, l’uomo stava guidando ad alta velocità quando, verso le 17, si è scontrato con un’auto su cui viaggiavano anche due bambine di 2 e 5 anni. L’impatto è stato fortissimo.

Tutte le persone coinvolte nell’incidente sono finite in ospedale (alla Poliambulanza e al Civile), comprese le due piccole. Il motociclista ha riportato numerose fratture ma è rimasto vigile e non dovrebbe essere in pericolo di vita.