Scontro frontale tra due auto a Ghedi, grave un 61enne

Frontale fra auto, in prognosi riservata uno dei due conducenti. Il grave incidente stradale è avvenuto questa mattina intorno alle 8.45 nel comune di Ghedi, in via Strada Quarti.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Leno che si sono occupati delle indagini e hanno sequestrato entrambi i mezzi.

Le due auto, che percorrevano la strada provenienti da due direzioni differenti, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei militari, avrebbero colliso frontalmente. Dei due conducenti solo uno è rimasto gravemente ferito, un 61enne, trasportato al Civile in codice rosso. L’uomo avrebbe infatti avuto un peggioramento e quindi la prognosi è riservata.