Incidente in galleria a Pisogne: tre auto coinvolte

Incidente in galleria a Pisogne: coinvolti tre veicoli. La Sp510 è rimasta chiusa più di un’ora per permettere i soccorsi. Questo l'esito del violento sinistro avvenuto intorno alle 14.30 in riva al lago d'Iseo.

Sei le persone soccorse, nessuna versa in condizioni critiche. Necessario però il trasporto in ospedale, tutte in codice giallo.

Due delle auto coinvolte nell'incidente in galleria a Pisogne - © www.giornaledibrescia.it

La dinamica è al vaglio di carabinieri di Breno, ma secondo le prime informazioni due auto si sarebbero centrate frontalmente e una terza sarebbe stata coinvolta nella carambola. Sul posto, oltre al personale dell'ambulanza e dell'elisoccorso, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Darfo. La Sp510 è stata riaperta intorno alle 17.