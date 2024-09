Incidente in A4, code di cinque chilometri tra Desenzano e Brescia Est

Incidente sull’autostrada A4 all’altezza di Ponte San Marco, tra i caselli di Desenzano e Brescia Est. Nello scontro sarebbero coinvolte sette persone, oltre a un mezzo pesante.

Non risultano feriti gravi, ma la circolazione in quel tratto è fortemente rallentata. Al momento si registrano code di circa cinque chilometri in direzione Brescia.