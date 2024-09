Incidente in A21, i due ragazzi morti stavano tornando da una festa

Era stata una giornata di festa. È finita in tragedia. Due ragazzi di 20 e 29 anni sono morti sul colpo e un terzo, quello che guidava, lotta per la vita in ospedale.

L’ennesima tragedia della strada si è consumata sull’autostrada A21 in territorio di Corte dei Frati, a ridosso del confine tra le province di Brescia e Cremona. Due operai di origine indiana, vicini di casa a Urago d’Oglio, hanno perso la vita mentre tornavano da una festa di compleanno. Il terzo ragazzo, che guidava la vecchia Ford, è in condizioni critiche al Civile.

Le vittime sono Harman Kumar, classe 2004, e Ajay Kumar, classe 1995. Erano colleghi di lavoro in una grossa società di logistica.

L’esatta dinamica dello schianto è al vaglio della Polizia Stradale di Cremona. Agli agenti tocca il compito di capire cosa sia accaduto poco prima delle 23 di martedì sera nel tratto di A21 tra i caselli di Cremona e Pontevico, in direzione Brescia. I ragazzi «avevano preso un giorno di ferie per andare al compleanno di un loro amico, stavano tornando» racconta un connazionale che abita nella stessa palazzina di via Diaz.

L’incidente

I mezzi coinvolti nello schianto in A21

Non è chiaro se sia stata una distrazione oppure un colpo di sonno ma all’improvviso il giovane che stava guidando ha perso il controllo della vettura, che ha sbandato. Ingovernabile, la Fusion ha sbattuto contro il guardrail e poi è rimbalzata dall’altro lato; mentre si girava nel centro della carreggiata è stata centrata da un’altra vettura che viaggiava nella stessa direzione e che non ha potuto evitare lo schianto. I due 20enni sono stati sbalzati dall’auto e sono finiti sull’autostrada: sono morti sul colpo. Il terzo ragazzo è rimasto intrappolato tra le lamiere ed è stato liberato solo dopo un lungo lavoro dei Vigili del fuoco e trasferito in elisoccorso al Civile.

Solo una serie di contusioni, per fortuna, per le due coppie di genovesi, tra i 50 e i 60 anni, che stavano andando in vacanza e che sono rimasti a loro volta coinvolti nello schianto.

In paese

La notizia è arrivata all’alba nella palazzina di via Diaz dove Harman viveva con i genitori. «Mi hanno chiamato alle sette del mattino, non conosco bene i ragazzi ma quando i genitori mi hanno chiesto di accompagnarli a Cremona mi sono subito messo a disposizione, era giusto così», racconta il vicino del piano di sotto. La famiglia è in Italia da molti anni ma la madre parla poco italiano.

Ajay era in Italia da quattro anni, senza familiari. Viveva con dei coinquilini nella stessa via Diaz, qualche civico più avanti. I connazionali si sono messi all’opera per informare i genitori in India.

Ieri mattina i genitori di Harman sono andati a Cremona per il riconoscimento della salma mentre gli altri amici sono andati in ospedale per sostenere il ragazzo ferito.