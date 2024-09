Incidente in A21 nel Cremonese, morti due ragazzi di Urago d’Oglio

Due ragazzi sono morti nella tarda serata di ieri in un incidente sull’autostrada A21 all’altezza di Corte De’ Frati, sul tratto tra Cremona e Pontevico, a pochi chilometri di distanza dal confine bresciano. Si tratta di un 20enne e di un 29enne, entrambi di Urago d’Oglio e di origini indiane. I due hanno lo stesso cognome (le iniziali sono A. K. e H. K.), ma non sono parenti.

L’incidente è avvenuto verso le 22.45 e ha coinvolto altre quattro persone. Una è ferita gravemente: si tratta di un altro ragazzo, 20 anni e di origine indiana, che si trovava sull’auto insieme alle due vittime ed è stato portato in elisoccorso al Civile in codice rosso.

Secondo quanto ricostruito, l’auto dei tre ragazzi ha perso il controllo e ha sbandato verso sinistra, poi a destra, finendo contro il guardrail e quindi di traverso in mezzo alla carreggiata. L’urto violento ha sbalzato i tre ragazzi fuori dall’abitacolo: due sono morti sul colpo. Altre due auto, sopraggiunte subito dopo, non sono riuscite a evitare la Ford dei ragazzi e l’hanno tamponata: a bordo c’erano due coppie del Genovese, dirette in vacanza. Non ci sono altri feriti gravi.

Sul posto la polizia stradale di Cremona e i vigili del fuoco. Appena sarà possibile, sarà sentito il 20enne ricoverato per capire di più sulla dinamica e sapere chi di loro tre stava guidando.