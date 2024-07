Frontale tra due auto in galleria a Marone

Uno schianto violento e frontale, che ha provocato un botto sordo sentito a centinaia di metri di distanza, ha funestato le gallerie del Sebino, tristi protagoniste ancora una volta di un incidente tra veicoli in una zona in cui il traffico viaggia a velocità sempre molto sostenuta.

Erano circa le 20.30 quando una Mercedes nera diretta verso la Valcamonica e una Range Rover dello stesso colore diretta verso Iseo si sono centrate in pieno all'imbocco della galleria Vello 1.

Stando a quanto ricostruito dalla Polizia stradale di Brescia, a provocare lo schianto sarebbe stato il conducente della Mercedes, che avrebbe sbandato, perso il controllo del suo mezzo e quindi centrato in pieno la Range Rover che scendeva verso il basso lago. I coinvolti nell'incidente sono tre persone, due donne e un uomo. L’uomo, l’unico non privo di sensi al momento dell'arrivo dei soccorsi, è stato trasportato in ospedale in codice giallo, come una delle due donne.

Ad avere la peggio è stata la seconda donna, trasportata al Civile in codice rosso con l’eliambulanza arrivata da Brescia. Ad estrarla dalle lamiere contorte del suo veicolo sono stati i Vigili del fuoco arrivati da Darfo, a cui hanno dato manforte quelli del distaccamento della vicina Sale Marasino. I lavori per liberarla dalla trappola di metallo sono durati parecchi minuti, anche perché le condizioni della donna sono apparse subito critiche.

A testimoniare la durezza dello scontro c’erano sulla carreggiata centinaia di pezzi dei veicoli, disseminati per decine di metri; tra questi anche le due portiere della Mercedes.

Durante la drammatica attesa delle operazioni di salvataggio sulla Sebina si sono formate due lunghe colonne di veicoli. La strada è stata riaperta solo poco prima di mezzanotte.