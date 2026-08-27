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Schianto in galleria a Marone: traffico in tilt per più di un’ora

L’incidente è avvenuto a ridosso dello svincolo per Zone: un uomo è stato trasportato al Civile in codice giallo. La situazione sulla Sebina Orientale è gradualmente tornata alla normalità
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

L'incidente in galleria a Marone
L'incidente in galleria a Marone

Un incidente che si è verificato attorno alle 10 sulla provinciale 510 Sebina Orientale sta condizionando pesantemente la viabilità sul lago d’Iseo. Secondo le prime informazioni disponibili lo schianto si è verificato all’interno di una galleria in territorio di Marone, all’altezza dello svincolo per Zone. 

Sul posto stanno intervenendo i mezzi dei emergenza oltre alla Polizia Stradale e all’elisoccorso decollato da Bergamo. Un uomo è stato trasportato al Civile in codice giallo, e non sarebbe in pericolo di vita. Per permettere le operazioni di soccorso il traffico è stato fermato e, dove possibile, deviato su percorsi alternativi. La situazione sta ora gradualmente tornando alla normalità.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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