Incidente frontale lungo la Sp237 a Lavenone: traffico in tilt

La macchina dei soccorsi si è attivata poco prima delle 8 di oggi, lunedì 13 luglio, quando due vetture si sono scontrate frontalmente lungo la Sp237 del Caffaro, nel tratto di via Nazionale, a Lavenone.
Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenute due ambulanze, una da Vestone e una da Anfo, oltre all’auto infermierizzata della Valle Sabbia, per prestare le prime cure alle persone coinvolte. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco di Salò per collaborare alle operazioni di soccorso, poiché, secondo le prime informazioni, una persona era rimasta incastrata tra le lamiere. I feriti, tutti presi in carico dal personale del 118, non verserebbero in gravi condizioni e verranno trasportati in ospedale con rassicuranti codici verde e giallo.
Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità, completamente congestionata. La Provinciale è infatti tutt’ora chiusa e non vi sono particolari percorsi alternativi, ad eccezione di via del Tram, anch’essa ormai non più percorribile a causa del grande afflusso di veicoli. Di fatto, l’Alta Val Sabbia è rimasta isolata.