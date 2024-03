Incidente ferroviario a Treviglio, circolazione dei treni in tilt tra Bergamo e Milano

Un incidente ferroviario a Treviglio ha mandato in tilt la circolazione dei treni sulle linee Bergamo-Treviglio e Bergamo-Milano via Pioltello. Questa mattina attorno alle 5 un convoglio avrebbe investito del materiale depositato sui binari, forse un carrello usato per la manutenzione, costringendo il macchinista a frenare bruscamente.

Evacuati i circa 90 passeggeri a bordo, comprensibilmente molto spaventati, sebbene non risulti nessun ferito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con il personale sanitario.

Come comunicato da Trenord, la circolazione dei treni è momentaneamente sospesa per accertamenti sulla linea tra Treviglio e Bergamo, con possibili variazioni di percorso e cancellazioni. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale sui treni coinvolti.

Rallentamenti anche sulla linea Milano-Venezia a causa di un guasto a Casirate: i treni – anche quelli dell’Alta Velocità - registrano diversi ritardi, fino a 20 minuti.