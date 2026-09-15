Incidente in autostrada A4, traffico in tilt e 10 chilometri di coda

Un incidente stradale avvenuto questa mattina attorno alle 10 sull’autostrada A4, all’altezza di Rivoltella frazione di Desenzano, sta creando grosse complicazioni lungo la direttrice. Ancora nulla si sa sulla dinamica e sulle condizioni delle quattro persone coinvolte nell’incidente, due delle quali trasportate in ospedale. Le prime informazioni parlano di un scontro tra un’auto e un camion.
Ciò che è certo è che il traffico in direzione Milano sta subendo gravi rallentamenti, con code fino a 10 chilometri nel tratto interessato. Leggeri disagi anche nell’altro senso di marcia, verso Venezia.