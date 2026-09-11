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Incidente in autostrada A4, oltre 7 chilomentri di coda

Lo scontro tra un’auto e una moto in direzione Venezia all’altezza di Calcinato: le persone coinvolte non risultano gravi
Il traffico in A4 dalla webcam
Il traffico in A4 dalla webcam

Traffico in tilt in autostrada A4 questo pomeriggio a causa di un’incidente, fortunatamente dalle lievi conseguenze per le persone coinvolte, che è avvenuto attorno alle 18.30 all’altezza di Calcinato e in direzione Venezia. Da quanto si apprende a scontrarsi, per cause ancora da accertare, sarebbero state un’auto e una moto, con una persona portata in ospedale in codice giallo.

Conseguenze pesanti sul traffico, con oltre 7 chilometri di coda in direzione Venezia e forti rallentamenti anche nell’altro senso di marcia.

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