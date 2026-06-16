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Incidente in moto a Verolanuova, il 20enne resta in pericolo di vita

Ieri sera, poco dopo le 23, lo scontro con un’auto: il giovane è stato trasportato al Civile con l’elisoccorso, le sue condizioni sono apparse da subito disperate
La moto del giovane dopo lo schianto - © www.giornaledibrescia.it
La moto del giovane dopo lo schianto - © www.giornaledibrescia.it

Restano critiche le condizioni del ventenne che, in sella alla sua moto, è rimasto coinvolto in un incidente con un’auto nella tarda serata di ieri a Verolanuova. Il giovane, trasportato all’ospedale Civile con l’elisoccorso, lotta tra la vita e la morte.

Lo scontro

Il grave incidente a Verolanuova
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Il grave incidente a Verolanuova

Resta da ricostruire la dinamica dello schianto, avvenuto poco dopo le 23. Le indagini sono in capo ai carabinieri di Verolanuova, intervenuti sul posto insieme ai Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area.

Il giovane, dopo lo scontro, è stato sbalzato dalla sua moto, finendo contro la staccionata che costeggia il vaso Gambaresca. Le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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