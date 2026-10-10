Auto travolge moto a Molinetto di Mazzano: gravi due minorenni

Non sono in pericolo di vita i due ragazzi minorenni rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 21.30 nella frazione di Molinetto di Mazzano, all’incrocio tra via dei Santi e via Basiletti. I due viaggiavano in sella ad una moto da fuoristrada quando, uscendo dallo stop di via dei Santi senza aver probabilmente visto la Ford Fiesta che procedeva sulla via Basiletti, sono stati investiti in pieno dalla vettura, condotta da un commerciante della zona.
I soccorsi
Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale di Brescia e i Vigili del Fuoco, seguiti dall’elisoccorso, che ha trasportato i due giovani feriti in codice rosso. Ferite più lievi per il conducente dell’auto, rimasto tuttavia in forte stato di shock per l’accaduto e anche lui trasportato in ospedale. La dinamica dell’incidente e le responsabilità sono ora al vaglio della Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta sequenza dello scontro.