Resta ricoverata nel reparto di Neurorianimazione del Civile la donna di 57 anni di Artogne che ieri è rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre saliva verso Montecampione sullo scooter guidato dal marito. I due, dopo aver superato l'auto che li precedeva, sono caduti a terra da soli. Nessun sorpasso azzardato a velocità sostenuta e nessuno scontro con l'auto. Le condizioni della donna sono parse fin da subito disperate, mentre il marito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Esine.
Incidente ad Artogne, resta grave la 57enne caduta in moto
La donna è ricoverata nel reparto di Neurorianimazione del Civile. Il marito era stato invece trasportato in codice giallo all'ospedale di Esine
Il luogo dell'incidente in via Montecampione ad Artogne
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