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Incidente ad Artogne, resta grave la 57enne caduta in moto

La donna è ricoverata nel reparto di Neurorianimazione del Civile. Il marito era stato invece trasportato in codice giallo all'ospedale di Esine
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Il luogo dell'incidente in via Montecampione ad Artogne
Il luogo dell'incidente in via Montecampione ad Artogne

Resta ricoverata nel reparto di Neurorianimazione del Civile la donna di 57 anni di Artogne che ieri è rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre saliva verso Montecampione sullo scooter guidato dal marito. I due, dopo aver superato l'auto che li precedeva, sono caduti a terra da soli. Nessun sorpasso azzardato a velocità sostenuta e nessuno scontro con l'auto. Le condizioni della donna sono parse fin da subito disperate, mentre il marito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Esine.

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caduta da motoCivileArtogne
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