Stavano percorrendo in moto via Montecampione ad Artogne quando, forse a causa del fondo stradale sporco per il maltempo di stanotte, il conducente ha perso il controllo della moto. Nella conseguente caduta lungo la strada, notoriamente impervia e che si snoda tra i boschi, la peggio l'ha avuta la donna di 57 anni che viaggiava come passeggero sulla due ruote. La donna ha riportato un serio trauma, tanto che i sanitari l'hanno soccorsa ormai priva di conoscenza. Le sue condizioni sono considerate estremamente gravi. Stabilizzata dal medico, giunto con l'elisoccorso, è stata trasferita al Civile. Sia il conducente che la donna rimasta ferita sono di Artogne.
Artogne, gravissima una donna di 57 anni dopo una caduta in moto
L’incidente è avvenuto in via Montecampione: trasportata al Civile in elisoccorso, le sue condizioni sono estremamente gravi
La moto su cui viaggiava la donna rimasta ferita
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