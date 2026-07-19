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Artogne, gravissima una donna di 57 anni dopo una caduta in moto

L’incidente è avvenuto in via Montecampione: trasportata al Civile in elisoccorso, le sue condizioni sono estremamente gravi
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

La moto su cui viaggiava la donna rimasta ferita
La moto su cui viaggiava la donna rimasta ferita

Stavano percorrendo in moto via Montecampione ad Artogne quando, forse a causa del fondo stradale sporco per il maltempo di stanotte, il conducente ha perso il controllo della moto. Nella conseguente caduta lungo la strada, notoriamente impervia e che si snoda tra i boschi, la peggio l'ha avuta la donna di 57 anni che viaggiava come passeggero sulla due ruote. La donna ha riportato un serio trauma, tanto che i sanitari l'hanno soccorsa ormai priva di conoscenza. Le sue condizioni sono considerate estremamente gravi. Stabilizzata dal medico, giunto con l'elisoccorso, è stata trasferita al Civile. Sia il conducente che la donna rimasta ferita sono di Artogne.

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