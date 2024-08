Incidente ad Anfo: 33enne bresciano indagato per omicidio stradale

È fuori pericolo il 33enne motociclista bresciano che nel primo pomeriggio di sabato ha provocato l’incidente nel quale ha perso la vita Afro Bastoncelli, il 46enne operaio di Antegnate (paese in provinvia di Bergamo) sbalzato dalla sella della sua Yamaha MT09 e finito in un canale di scolo a margine della strada.

Il centauro bresciano deve rispondere di omicidio stradale. Stando ad una prima ricostruzione, avvalorata dalle testimonianze di alcuni automobilisti di passaggio per Anfo in quegli istanti, il 33enne bresciano alla guida di una Suzuki 750 stava superando una colonna di automobili che procedevano a bassa velocità e per farlo aveva invaso la corsia di marcia opposta alla sua, provocando così la collisione costata la vita al 46enne motociclista bergamasco. Nell’impatto il 33enne bresciano ha riportato ferite preoccupanti che hanno consigliato il suo trasporto in eliambulanza all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Dopo i primi accertamenti il motociclista è stato dichiarato fuori pericolo.

Chi era Afro Bertoncelli

Afro Bertoncelli era particolarmente conosciuto e apprezzato ad Antegnate, dove viveva insieme alla numerosa famiglia in una casa di corte. L’operaio lavorava come capo officina nella ditta meccanica di precisione «Slimec» in paese e in precedenza aveva lavorato alla «Ctm» sempre di Antegnate. Nel 2019 aveva Bertoncelli era stato candidato alle elezioni comunali per una lista civica, al fianco dell’attuale sindaco del paese Simone Nava che, non appena presa la notizia della sua morte, ha espresso il cordoglio di tutto il paese che amministra. Sulla foto del profilo di whatsApp recentemente Bertoncelli aveva messo l’immagine che lo ritraeva in compagnia di un collega, un altro appassionato di moto, rimasto vittima di un incidente mortale nel 2019.

I funerali di Adro Bertoncelli si terranno martedì mattina alle 9, nella parrocchia di Antegnate.