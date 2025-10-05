Incidente in A4, lunghe code in autostrada verso Milano

Incidente in autostrada all’altezza del casello di Brescia Est: due persone, che viaggiavano a bordo di una moto, sono cadute a terra riportando ferite fortunatamente non gravi. Entrambi i feriti – uno di loro a bordo dell’elisoccorso – sono stati trasportati in ospedale, ma non sono in pericolo di vita.

L’incidente ha causato inevitabilmente gravi problemi alla viabilità con lunghissime code in direzione di Milano.