Giornale di Brescia
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Incidente in A4, lunghe code in autostrada verso Milano

Simone Bracchi
Due persone sono cadute dalla moto all’altezza del casello di Brescia Est: nessuno è in pericolo di vita
Code in A4 (foto d'archivio)
Incidente in autostrada all’altezza del casello di Brescia Est: due persone, che viaggiavano a bordo di una moto, sono cadute a terra riportando ferite fortunatamente non gravi. Entrambi i feriti  – uno di loro a bordo dell’elisoccorso – sono stati trasportati in ospedale, ma non sono in pericolo di vita.

L’incidente ha causato inevitabilmente gravi problemi alla viabilità con lunghissime code in direzione di Milano.

