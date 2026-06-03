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Tamponamento in A4: traffico in tilt dal Garda verso Brescia

L’incidente si è verificato tra Sommacampagna e Peschiera e ci sono pesanti ripercussioni per il traffico diretto verso Brescia e Milano
Il sito dell'autostrada Brescia-Padova testimonia i problemi di viabilità
Il sito dell'autostrada Brescia-Padova testimonia i problemi di viabilità

È un tamponamento che ha coinvolto diversi mezzi la causa delle code e dei rallentamenti sull’autostrada A4 verso Brescia. L’incidente è accaduto tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera, in Veneto e le conseguenze sono particolarmente pesanti nel primo giorno lavorativo dopo il ponte del 2 giugno, con decine di migliaia di veicoli, soprattutto mezzi pensati, in strada dopo la sosta. 

Le code, verso Brescia e Milano, hanno raggiunto i 10 chilometri. Sul posto la Polizia Stradale per gestire le operazioni di soccorso e il coordinamento della viabilità. Rapidamente congestionati anche i percorsi alternativi.  

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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