Tamponamento in A4: traffico in tilt dal Garda verso Brescia

È un tamponamento che ha coinvolto diversi mezzi la causa delle code e dei rallentamenti sull’autostrada A4 verso Brescia. L’incidente è accaduto tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera, in Veneto e le conseguenze sono particolarmente pesanti nel primo giorno lavorativo dopo il ponte del 2 giugno, con decine di migliaia di veicoli, soprattutto mezzi pensati, in strada dopo la sosta.