Incidente in A4: lunghe code tra Brescia Ovest e Brescia Centro

Il traffico sull’autostrada A4 in direzione Verona è fortemente rallentato a causa di un incidente che si è verificato pochi minuti dopo le 17 a ridosso del casello di Brescia Centro. Secondo le prime informazioni disponibili lo scontro ha coinvolto due diversi mezzi ma per fortuna non ci sarebbero feriti gravi.
Oltre al personale sanitario stanno intervenendo anche i Vigili del fuoco e la Polizia Stradale di Verona Sud, competente per quel tratto di autostrada. Il traffico ha immediatamente risentito dell’incidente e dell’intervento dei mezzi di emergenza. Le code superano i sette chilometri.