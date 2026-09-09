Incidente in A35, un morto e nove feriti: BreBeMi chiusa verso Brescia
L’incidente è avvenuto stamattina intorno alle 7.30 in un tratto in provincia di Bergamo
La coda stamattina alle 7.40 - Foto Cesni/L'Eco di Bergamo
È di un morto e nove feriti il bilancio di un tamponamento a catena avvenuto oggi alle 7.30 sul tratto dell’autostrada A35 Brebemi, in provincia di Bergamo, tra i caselli di Bariano e Romano di Lombardia, in direzione di Brescia. Tre i mezzi coinvolti: due furgoni e un’auto. La vittima si trovava sulla vettura.
Una delle ambulanze intervenute per i soccorsi - Foto L'Eco di Bergamo
I feriti sono stati soccorsi dal personale del 118, giunto con un elicottero da Milano, sette ambulanze e tre automediche, e trasferiti in codice giallo e verde negli ospedali della zona. Sul posto, per i rilievi, la polizia stradale, oltre ai vigili del fuoco e al personale dell’autostrada.