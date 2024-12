Travolto dopo essere sceso dall’auto: un morto in A21

Lo schianto all’altezza dello svincolo per l'uscita di Manerbio. L’autostrada è rimasta chiusa per diverse ore in direzione Torino

I vigili del fuoco lungo la A21, dove un uomo è morto dopo essere stato investito - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci Tragedia in serata lungo la A21. Secondo le prime informazioni disponibili un’auto è uscita di strada poco prima dell’uscita per Manerbio. L’uomo alla guida, un 43enne, a quel punto è sceso dall’abitacolo, venendo investito da un’auto che non gli ha lasciato scampo. Una tragedia che ricorda quella costata la vita alla 27enne Adela Xhaferri, travolta e uccisa lungo la Brebemi nella notte del 7 dicembre scorso. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso. L’autostrada è rimasta chiusa in direzione di Torino, con uscita obbligatoria a Brescia Sud, per diverse ore.

